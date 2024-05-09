Путин и главы 9 стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Республики Гвинея-Бисау, Лаоса, Кубы, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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