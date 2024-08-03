Axios: Переговоры по заложникам и прекращению огня в Газе зашли в тупик

Проходивший на каирской территории переговорный процесс, в ходе которого поднимались темы освобождения удерживаемых действующей в Палестине организацией ХАМАС граждан и остановки боестолкновений в Газе оказались в тупиковом состоянии.
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