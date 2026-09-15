Ученые предложили искать следы инопланетных техносигнатур на Луне

В лунном грунте Исследователи SETI Institute предложили необычный способ поиска следов внеземных цивилизаций — изучать лунный реголит в поисках микроскопических частиц искусственного происхождения.
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