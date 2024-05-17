ВСУ отбили часть позиций под Авдеевкой, карта боевых действий( так и не понял , что ВСУотбили?)...)

Сводка Минобороны (по состоянию на 16 мая 2024 г.) Главное: ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ, поражен пункт временной дислокации формирования «Сонечко» ГУР МО Украины; Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29; — Группировка ВС РФ «Запад» за сутки улучшила положение по переднему краю, отбила 2 контратаки ВСУ; — Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 125 военных; — ВСУ потеряли за сутки до 390 военных, 2 танка, 3 БМП, 2 бронемашины в результате действий группировки «Центр» в ДНР; — Подразделения Южной группировки ВС РФ заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 520 человек; — ПВО РФ за сутки сбили 25 БПЛА, 11 ракет и 5 управляемых авиабомб.