ВСУ отбили часть позиций под Авдеевкой, карта боевых действий( так и не понял , что ВСУотбили?)...)

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Закон и Порядок

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Сводка Минобороны (по состоянию на 16 мая 2024 г.) Главное: ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ, поражен пункт временной дислокации формирования «Сонечко» ГУР МО Украины; Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29; — Группировка ВС РФ «Запад» за сутки улучшила положение по переднему краю, отбила 2 контратаки ВСУ; — Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 125 военных; — ВСУ потеряли за сутки до 390 военных, 2 танка, 3 БМП, 2 бронемашины в результате действий группировки «Центр» в ДНР; — Подразделения Южной группировки ВС РФ заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 520 человек; — ПВО РФ за сутки сбили 25 БПЛА, 11 ракет и 5 управляемых авиабомб.

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Комментарии
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Павел Лелин
Автор давно диспасеризацию проходил? Какие отбитые позиции, где? Может у автора что-то отбили?
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