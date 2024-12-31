Новогодний отдых продлится с небольшим интервалом: самая короткая рабочая неделя ожидает россиян в январе 2025 года Ольга БезродняяНа первой неделе нового года работники смогут насладиться не только свежими впечатлениями, но и небывало короткой рабочей неделей — всего два дня.