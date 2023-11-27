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Фигурист Энберт: интересно смотреть, как Валиева пробует четверные прыжки

Фигурист Энберт: интересно смотреть, как Валиева пробует четверные прыжки

Серебряный призер Олимпиады - 2018 Александр Энберт подвел итоги шестого этапа Гран-при России, который прошел в Москве, и выразил уверенность, что на чемпионате России фигуристка Камила Валиева сможет продемонстрировать чистый прокат.

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