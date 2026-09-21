Длина нового участка Арбатско-Покровской линии метро от Гольянова до Балашихи составит более 8 км

Арбатско-Покровскую линию метро продлят до подмосковной Балашихи. Длина нового участка составит более восьми километров.
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