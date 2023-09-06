Читатели китайского портала «Гуаньча» согласились с высказыванием Владимира Путина, который назвал контрнаступление ВСУ провалом.
Ответ Путина про контрнаступление ВСУ восхитил китайцев
Комментарии
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Вик Норд
«Украинский народ страдает от глупости своих властей»-разве?А мне показалось совсем наоборот,москалей на ножи,москаляку на гиляку,русский корабль,иди на йух,скоро мы будем парад на Красной площади принимать,на руинах мавзолея,Крым Украинский,Донбасс сепары погани...,там ещё много,рука писать устанет!
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