Замглавы офиса Зеленского Кислица: лето критически важно для переговоров

Текущее лето является "критически важным" для переговоров по Украине. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица, который участвовал в переговорном процессе.
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