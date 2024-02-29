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Закон, порядок, государство

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Воспитанники Тверского СВУ посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Воспитанники Тверского СВУ посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Для суворовцев была организована экскурсия, в ходе которой они смогли ознакомиться с особенностями регионов нашей необъятной Родины, осмотреть экспонаты со всех уголков страны.

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