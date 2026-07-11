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Мурат Гассиев: «Кто лучший боксер России сейчас – я или Бивол? Конечно, Бивол. У кого пояса, тот и лучший»

Чемпион WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев высказался о перспективах. – Если Александр Усик захочет вернуться в бокс, ему придется заново забирать пояса, в том числе и у вас.

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