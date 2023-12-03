"Продавать честь – мерзко": Гроссмейстер Карякин рассказал, в ком разочаровался после начала СВО

Один из самых выдающихся гроссмейстеров мира, завоевавший высшее шахматное звание всего в 12 лет, Сергей Карякин искренне рассказал в интервью, как переживал воссоединение Крыма с Россией, что думает об СВО, почему его отстранили от международных соревнований и в чём виноваты Дворкович и иноагент Каспаров*.