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"Продавать честь – мерзко": Гроссмейстер Карякин рассказал, в ком разочаровался после начала СВО

"Продавать честь – мерзко": Гроссмейстер Карякин рассказал, в ком разочаровался после начала СВО

Один из самых выдающихся гроссмейстеров мира, завоевавший высшее шахматное звание всего в 12 лет, Сергей Карякин искренне рассказал в интервью, как переживал воссоединение Крыма с Россией, что думает об СВО, почему его отстранили от международных соревнований и в чём виноваты Дворкович и иноагент Каспаров*.

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