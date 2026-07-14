На Ямале сотрудников пищеблоков ждет массовое тестирование на кишечные инфекции

Перед началом учебного года на Ямале вводят серьезные меры для защиты детей от кишечных инфекций. По требованию Роспотребнадзора с 17 по 28 августа все сотрудники пищеблоков в школах и детских садах округа пройдут обязательное бесплатное ПЦР тестирование.