Красный Север
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Красный Север

5 подписчиков

На Ямале сотрудников пищеблоков ждет массовое тестирование на кишечные инфекции

На Ямале сотрудников пищеблоков ждет массовое тестирование на кишечные инфекции

Перед началом учебного года на Ямале вводят серьезные меры для защиты детей от кишечных инфекций. По требованию Роспотребнадзора с 17 по 28 августа все сотрудники пищеблоков в школах и детских садах округа пройдут обязательное бесплатное ПЦР тестирование.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии