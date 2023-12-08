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"Это наше крайнее слово", - Глава Госдепа озвучил ультиматум в адрес Москвы

"Это наше крайнее слово", - Глава Госдепа озвучил ультиматум в адрес Москвы

Politiki.net Чего мы не способны создать - то право на существование не имеет. Это короткий пересказ озвученных главой Госдепа США Энтони Блинкеным требований: Представители Белого дома «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса "Алабуга", в Соединенные Штаты для экспертизы.

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Комментарии
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Валерий Ребров
Все своим ходом, куда скажете туда и полетит,хоть в бледный дом хоть в пентограмму
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7 час.
Надежда Трофимова
Он не от своего имени высказался
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6 час.
Константин Самарин
Передать это Вашингтону для исследования.😆
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4 час.

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