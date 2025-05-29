Советник президента Владимир Мединский попал в базу сайта «Миротворец»

На сайте помимо личных данных, также упоминается информация о его жене, детях, отце и сестре Советник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский был внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».
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