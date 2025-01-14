Аналитик KRAFTON опасается, что GTA 6 может оказать разрушительное действие на иг...

Аналитик KRAFTON опасается, что GTA 6 может оказать разрушительное действие на игровой рынокМайк Фишер, профессор Университета Южной Калифорнии и консультант KRAFTON, представил довольно тревожное видение того влияния, которое Grand Theft Auto 6 может оказать на игровой рынок.
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