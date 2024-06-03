Москва выставила на торги 57 парковочных мест на Долгопрудненском шоссе

На открытые аукционы выставили машино-места в многоуровневом паркинге на Долгопрудненском шоссе. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики Москвы, Кирилл Пуртов.
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