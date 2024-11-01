В топе - соцсети и сервисы по накрутке просмотров Эксперты выяснили, какие запрещенные ресурсы чаще всего ищут петербургские школьники в интернете Эксперты дочерней компании «Ростелекома» «Солар» проанализировали заблокированные запросы в учреждениях общего и среднего профессионального образования за первую четверть учебного года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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