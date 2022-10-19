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На сегодня заработок в России далеко не совместив с ценами в наших магазинах, да и возможность купить что-то новое становится очень сомнительной, ведь у нас пошла активная мода пользоваться кредитами

На сегодня заработок в России далеко не совместив с ценами в наших магазинах, да и возможность купить что-то новое становится очень сомнительной, ведь у нас пошла активная мода пользоваться кредитами

Приветствую вас, дорогие читатели, гости и подписчики. Сегодняшняя тема довольно интересна. Учитывая статистику последних трех лет, миграция жителей нашей огромной страны активно наращивает свою популярность в России.

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