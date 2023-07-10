Фермеры Херсонской области получили новые льготы

Россия ввела новые меры поддержки сельскохозяйственного сектора в новых регионах.Правительство России освободило фермеров и сельскохозяйственных предпринимателей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей от пошлин на экспорт сельхозпродукции.
Россия ввела новые меры поддержки сельскохозяйственного сектора в новых регионах.Правительство России освободило фермеров и сельскохозяйственных предпринимателей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей от пошлин на экспорт сельхозпродукции.
Свежие комментарии