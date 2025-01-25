Тревожный чемоданчик советского офицера: что в нём хранилось

У каждого советского офицера должен был под рукой находиться тревожный чемоданчик – базовый набор вещей, которые могли понадобиться в экстренной ситуации при выполнении служебных задач или внезапной передислокации.
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