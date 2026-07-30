В сувенирной лавке Анапы нашли экстремистские символы. Как накажут продавца?В курортной Анапе сотрудники полиции провели проверку одной из торговых точек, торгующих сувенирной продукцией, и обнаружили на прилавках товары, которые не должны появляться в легальной рознице.
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