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Алкогольная зависимость складывается не из одного «гена алкоголя»

Алкогольная зависимость складывается не из одного «гена алкоголя»

Генетическая предрасположенность действительно играет заметную роль в развитии алкогольной зависимости, но сводить ее к одному набору генов, отвечающих за переработку спиртного, было бы слишком просто.

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