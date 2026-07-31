Иран атаковал штаб и склады курдских сепаратистов в Ираке Иранские беспилотники атаковали один из штабов и около десяти складов курдских сепаратистских формир.
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Иран атаковал штаб и склады курдских сепаратистов в Ираке Иранские беспилотники атаковали один из штабов и около десяти складов курдских сепаратистских формир.
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