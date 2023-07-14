Смейся до слёз

277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

14 работ голливудского гримёра, стирающего грань между фантазией и реальностью

14 работ голливудского гримёра, стирающего грань между фантазией и реальностью

От натурального макияжа до создания фантастического образа - съёмки кино не обходятся без грима. Работы Марка Кулира, голливудского художника по гриму, можно увидеть в фильмах: "Звёздные войны", "Железная леди", "Пиноккио", "Гарри Поттер" и других.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
Особое мнение о кино: https://www.shkolazhizni.ru/kino/articles/108941/
Кино. Как делают экранизации в наше время?
shkolazhizni
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх