14 работ голливудского гримёра, стирающего грань между фантазией и реальностью

От натурального макияжа до создания фантастического образа - съёмки кино не обходятся без грима. Работы Марка Кулира, голливудского художника по гриму, можно увидеть в фильмах: "Звёздные войны", "Железная леди", "Пиноккио", "Гарри Поттер" и других.