Главное в тезисах: Передислокация «Жнецов»: Пентагон перебрасывает ударные беспилотники MQ-9 Reaper из зоны ответственности AFRICOM в подчинение SOUTHCOM — на фоне подготовки «крупнейших операций против наркокартелей» в Латинской Америке.