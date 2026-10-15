Главное в тезисах: Передислокация «Жнецов»: Пентагон перебрасывает ударные беспилотники MQ-9 Reaper из зоны ответственности AFRICOM в подчинение SOUTHCOM — на фоне подготовки «крупнейших операций против наркокартелей» в Латинской Америке.
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