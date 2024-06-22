Какая судьба может ожидать Зеленского

Накануне антироссийского шабаша в Швейцарии, который на Западе почему-то назвали мирной конференцией, президент Путин озвучил конкретный проект мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине, немедленно отвергнутый.
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