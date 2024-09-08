В Башкирии автомобиль с 7-летним ребенком ушел под воду

В Башкирии ищут семилетнего мальчика, который остался внутри затонувшего в реке Белой автомобиля. По информации пресс-службы МЧС России, 8 сентября во время спуска лодки на воду отдыхающие не смогли удержать прицеп, к которому она была прикреплена.