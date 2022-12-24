Сальдо заявил о создании "Опоры России" в Херсонской области

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о создании регионального отделения "Опоры России" - общественной организации, которая объединяет представителей малого и среднего бизнеса в регионе, сообщает ТАСС.
Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о создании регионального отделения "Опоры России" - общественной организации, которая объединяет представителей малого и среднего бизнеса в регионе, сообщает ТАСС.
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