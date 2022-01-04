В Госдепе США назвали причину сохранения ядерного арсенала в стране

Ядерное оружие необходимо Соединенным Штатам для обеспечения стабильности во всем мире. Об этом 3 января заявила представитель Госдепа, комментируя совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны.
Ядерное оружие необходимо Соединенным Штатам для обеспечения стабильности во всем мире. Об этом 3 января заявила представитель Госдепа, комментируя совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны.
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