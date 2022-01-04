ИЗВЕСТИЯ iz

6 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • роман романыч
    молодцы казахиВ Актау после мит...
  • роман романыч
    местным царькам похрен правительство.Эксперт рассказал...
  • Сергей Туренко
    Непонятно почему в США.  Их президент был гражданином США? Какой-то тетр абсурда или бардака, который насаждает ПИНДО...Подозреваемого в ...

В Госдепе США назвали причину сохранения ядерного арсенала в стране

В Госдепе США назвали причину сохранения ядерного арсенала в стране

Ядерное оружие необходимо Соединенным Штатам для обеспечения стабильности во всем мире. Об этом 3 января заявила представитель Госдепа, комментируя совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх