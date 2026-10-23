Музыканты и артисты оркестра musicAeterna проведут Лабораторию оркестрового мастерства в Красноярске с 14 по 21 ноября на площадке партнера проекта — Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского.
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