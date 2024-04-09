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RT Russia

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МИД России: Киев не будет спешить отказываться от транзита российского газа

МИД России: Киев не будет спешить отказываться от транзита российского газа

Киевские власти, несмотря на истекающий в 2024 году контракт с Россией, не будут спешить отказываться от транзита российского газа, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

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