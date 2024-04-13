Теперь официально: правительство в два раза увеличило выплаты педагогам-наставникам ✅ Это важная новость для учителей, работающих в небольших города и поселках.
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Теперь официально: правительство в два раза увеличило выплаты педагогам-наставникам ✅ Это важная новость для учителей, работающих в небольших города и поселках.