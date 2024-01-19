Госдума обратится в парламент Франции по поводу наёмников из Франции на Украине

Госдума на ближайшем пленарном заседании обратится к Национальному собранию Франции (парламент) по поводу выявления в Харькове французских наёмников, уничтоженных одним из последних ударов По законам Франции наёмничество для граждан Франции запрещено.
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