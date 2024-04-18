Небензя призвал Совбез ООН рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля

Совет Безопасности ООН должен безотлагательно рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Израиля за неисполнение резолюции, требовавшей установить прекращение огня в секторе Газа во время священного месяца Рамадан.
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