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Небензя призвал Совбез ООН рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля

Небензя призвал Совбез ООН рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля

Совет Безопасности ООН должен безотлагательно рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Израиля за неисполнение резолюции, требовавшей установить прекращение огня в секторе Газа во время священного месяца Рамадан.

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