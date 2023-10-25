В Баку назвали непривлекательным проект Зангезурского коридора через Армению

Проект Зангезурского коридора через территорию Армении потерял привлекательность для Баку. Об этом заявил помощник президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
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