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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров набрал 1+2 против «Ванкувера», став 3-й звездой в 1-м матче после травмы. У него 37 очков в 23 играх

Форвард «Тампы» признан третьей звездой в первой же игре после травмы, из-за которой он пропустил два матча.

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