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Царьград

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Минприроды РФ прекратит выдачу лицензий на золото с сентября 2026

Минприроды РФ прекратит выдачу лицензий на золото с сентября 2026

С 1 сентября 2026 года Минприроды РФ и Роснедра прекращают выдачу лицензий на россыпное золото и углеводороды по заявительному принципу.

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