Бойцы группировки войск «Запад» за сутки взяли 35 опорных пунктов ВСУ

В течение суток ВСУ потеряли 35 опорных пунктов в результате действий мотострелков российской группировки войск «Запад», сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии