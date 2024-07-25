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Бойцы группировки войск «Запад» за сутки взяли 35 опорных пунктов ВСУ

Бойцы группировки войск «Запад» за сутки взяли 35 опорных пунктов ВСУ

В течение суток ВСУ потеряли 35 опорных пунктов в результате действий мотострелков российской группировки войск «Запад», сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму.

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