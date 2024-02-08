Забайкальский десант уничтожил группу пехоты ВСУ под Артёмовском (ВИДЕО)

Продолжаются ожесточённые бои под Артёмовском. Бойцы гвардейского соединения ВДВ «Южной» группировки войск из Улан-Удэ уничтожили из ПТРК «Корнет» группу пехоты противника численностью до 10 человек, которая выдвигалась в сторону своих передовых позиций для проведения ротации.