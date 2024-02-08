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Забайкальский десант уничтожил группу пехоты ВСУ под Артёмовском (ВИДЕО)

Забайкальский десант уничтожил группу пехоты ВСУ под Артёмовском (ВИДЕО)

Продолжаются ожесточённые бои под Артёмовском. Бойцы гвардейского соединения ВДВ «Южной» группировки войск из Улан-Удэ уничтожили из ПТРК «Корнет» группу пехоты противника численностью до 10 человек, которая выдвигалась в сторону своих передовых позиций для проведения ротации.

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