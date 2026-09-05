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Вслед за совершенно новым Hyundai Tucson выйдет совершенно новый Kia Sportage — он будет похож на флагманский Kia Telluride

Вслед за совершенно новым Hyundai Tucson выйдет совершенно новый Kia Sportage — он будет похож на флагманский Kia Telluride

Новому Sportage приписывают улучшенную гибридную систему на базе 1,6-литрового мотора Kia тестирует Sportage следующего поколения на дорогах общего пользования.

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