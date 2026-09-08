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В МФЦ Верхневолжья открылись кабинеты для финансовых услуг

В МФЦ Верхневолжья открылись кабинеты для финансовых услуг

В МФЦ Тверской области открылись специальные кабинеты для решения финансовых вопросов. Теперь жители Верхневолжья могут оплатить налоги, оформить вклад или страховку прямо в многофункциональном центре.

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