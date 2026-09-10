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«Страх потеряли»: Путин, Трамп и Си Цзиньпин не боятся ядерной войны – The Economist

«Страх потеряли»: Путин, Трамп и Си Цзиньпин не боятся ядерной войны – The Economist

Мировые лидеры перестали бояться ядерной войны. Об этом пишет британский журнал The Economist. В публикации отмечается, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин контролируют самые мощные арсеналы на планете, и им следует более серьёзно относиться к ядерным рискам.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Рассматривая ситуацию, которая сложилась только сейчас в области отсутствия каких-то договоров по ограничению ядерных арсеналов, обвиняя Китай в том, что он не желает участвовать в рассмотрении ограничений - как то "забывает" автор с чего всё начиналось, кто выходил из договоров первый, в частности по РСМД, обвинив Россию в несоблюдении соглашения.
Кроме того, в НАТО ещё Британия и Франция имеют ЯО.

Профиль пользователя Сергей И
Сергей И

Британцы нагадили знатно, а теперь очкуют что возмездие прилетит. Вот и начали свои опасения в удобоваримый обёртке высказывать - ой-ой-ой, ядерное оружие такое опасное... Чует кошка, чье мясо съела.

Профиль пользователя Надежда
Надежда

мелкобриты, как обычно, подталкивают к третьей мировой и глупые главы некоторых государств готовы положить всё население за интересы теневого правительства...

Профиль пользователя Сергей Кундозеров
Сергей Кундозеров

англичане всегда гадили странам,если у самой что то плохо с внутренней политикой...так и здесь автор желает внести "свои пять копеек"....потому как его острову недолго жить останется после парочки боезарядов..гнида одним словом...Правильно сказал наш Президент - на хрена нам мир,если в нем не будет России....

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

автор этой статейки-провокатор и дурак- что значит лидеры крупных ьгосударств не боятся ядерных ударов- именно они и понимают всю опасность применения ядерного оружия- понимая что после таких ударов их государства и их народ просто перестанут существовать-и будут подвергаться последствиях ядерных взрывов- таких как ядерные зараженные осадки- которые будут уничтожать почву территорий государств-а значит и население- ибо все взаимосвязано- глобальное изменение климата- много месячная после взрывов зима-отсутствие продовольствия для населения-это все вместе- фактическое прекращение существования ряда государств и социальных слоев обществ во многих государствах-и еще МЫ- 4 цивилизация на этой планете- и не стоит появляться 5 той! Поэтому ЯДЕРНЫЙ КОНФЛИКТ НЕ ДОПУСТИМ- И ИМЕННО ЭТО ПОНИМАЮТ ЛИДЕРЫ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ МИРА!