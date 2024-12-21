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Гвардиола озвучил условие, при котором готов отпустить Холанда из «Манчестер Сити»

Гвардиола озвучил условие, при котором готов отпустить Холанда из «Манчестер Сити»

Стало известно, при каком условии главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов отпустить нападающего Эрлинга Холанда.

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