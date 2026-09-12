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Анна Семенович сказала «да»: почему ее свадьба с Денисом Шреером стала возможной только сейчас

Анна Семенович сказала «да»: почему ее свадьба с Денисом Шреером стала возможной только сейчас

Анна Семенович наконец получила то самое кольцо, которого ждала несколько лет. 12 сентября певица сообщила о помолвке с бизнесменом Денисом Шреером и показала украшение на безымянном пальце.

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