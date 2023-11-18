Намекнули на арест Путина? В МИД Армении сделали заявление о МУС, кое-что подчеркнув

Армения официально присоединяется к Римскому статуту с 1 февраля следующего года. По этому поводу дали комментарий в республиканском МИД, особо подчеркнув один моментМеждународный уголовный суд разместил на своём официальном сайте заявление, в соответствии с которым Римский статут вступит в силу для Армении с 1 февраля 2024 года.