Работники транспорта отмечают профессиональный праздник

В России сегодня отмечается день работника транспорта. Новый праздник появился в ноябре 2020 года. До этого работники разных видов транспорта отмечали узкопрофессиональные праздники: день железнодорожника, день автомобилиста и другие.
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