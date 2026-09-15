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Курские новости

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Курск подготовил 138 единиц спецтехники для уборки снега

Курск подготовил 138 единиц спецтехники для уборки снега

Для борьбы с гололедом на сезон заготавливают около 26 тысяч кубов песко-соляной смеси, основной объем уже закуплен.

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