Cruise возобновит поездки на беспилотных такси в одном из городов США

После происшествия в Сан-Франциско в начале октября с наездом на пешехода власти Калифорнии отозвали у Cruise лицензию на осуществление коммерческих перевозок на беспилотных такси на территории штата, и компания уже по собственной воле приостановила подобную деятельность в других городах страны.