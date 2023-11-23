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Мировое обозрение

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Cruise возобновит поездки на беспилотных такси в одном из городов США

Cruise возобновит поездки на беспилотных такси в одном из городов США

После происшествия в Сан-Франциско в начале октября с наездом на пешехода власти Калифорнии отозвали у Cruise лицензию на осуществление коммерческих перевозок на беспилотных такси на территории штата, и компания уже по собственной воле приостановила подобную деятельность в других городах страны.

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