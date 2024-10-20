Детскую поликлинику построили в поселке Залари Иркутской области

В рабочем поселке Залари Иркутской области завершено строительство детской поликлиники на 100 посещений в смену в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» с объемом финансирования свыше 529 миллионов рублей, сообщили в областном правительстве.
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